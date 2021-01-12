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10:18

Адвокаты историка Соколова подали апелляцию на его приговор

фото ЗакС политика Адвокаты историка Соколова подали апелляцию на его приговор

Защита бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, в прошлом году приговорённого к 12,5 годам колонии строгого режима, подала апелляцию на решение суда, уведомляет ТАСС.

Адвокаты историка просят смягчить его приговор.

Соколова, напомним, признали виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. По ст. 105 УК РФ (Убийство) ему назначили 12 лет колонии, по ст. 222 УК РФ – 1,5 года. 

Историка задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и пистолетом. После этого в его квартире обнаружили тело Ещенко, с которой Соколов сожительствовал. Выяснилось, что он застрелил девушку после ссоры, а затем расчленил.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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