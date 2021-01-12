Коронавирусом заразились почти 23 тысячи россиян: плюс 2731 случай - в Петербурге

В оперативном штабе опубликовали обновленную суточную статистику по приросту заболевших COVID-19 россиян: так, за последние 24 часа инфекция подтвердилась у 22 934 граждан, соответственно, общее количество заражённых с начала пандемии подобралось к отметке 3 448 203.

За минувшие сутки жертвами заболевания стал 531 пациент, всего коронавирус унёс жизни 62 804 человек.

Полностью выздоровели при этом ещё 24 755 россиян, с момента распространения инфекции её преодолели 2 825 430 граждан.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Москве (+5 001), Петербурге (+2 731), Московской области (+1 083), Нижегородской области (+442) и Ростовской области (+394).