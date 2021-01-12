Минприроды работает над созданием федеральных приютов для животных в России

Минприроды разрабатывает проект сети приютов для безнадзорных животных, который предусматривает софинансирование их строительства из федерального бюджета. пишет "Коммерсантъ".

По оценкам комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, в России есть лишь треть необходимого количества мест в приютах. По словам главы комитета Владимира Бурматова, в более чем десятке регионов приютов для животных нет вовсе. Это первый раз, когда деньги на строительство приютов решили выделить из федерального бюджета: раньше такие полномочия были у региональных властей, которые могли их передать муниципалитетам.

"В регионах по 50–60 млн руб. тратят на строительство приюта, а в итоге получается концлагерь для собак. А за эти деньги можно построить три хороших приюта по типовым проектам", - отметил Бурматов.

Агентство стратегических инициатив представило варианты типовых приютов стоимостью от 10 млн до 25 млн рублей. Бурматов сообщил, что часть средств на создание приютв должен направлять регион, а деньги из федерального бюджета на проект будут "в помощь". В Минприроды заявили, что предельный уровень федерального софинансирования будет определяться после рассмотрения заявок регионов.

В министерстве добавили, что будут разработаны методические указания для подсчета численности безнадзорных животных, и на основе этого можно будет определить, сколько приютов требуется в том или ином регионе. Сотрудница благотворительного фонда "Рэй" Лидия Кондрашова отметила, что учет безнадзорных животных вести сложно, и поэтому оценить потребность регионов в приютах практически невозможно.

С 2020 года в России действует закон "Об ответственном обращении с животными". Согласно ему, единственный способ регулирования численности бездомных животных – это отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Властям запрещено умертвлещать бездомных животных, они должны помещаться в приют до естественной смерти.