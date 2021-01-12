Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 1 февраля

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля включительно, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Авиасообщение между странами было приостановлено с 22 декабря. Это случилось после того, как в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который быстро распространился на юго-востоке страны. Также был введен обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих оттуда.

В декабре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным. При этом ученые пока не нашли подтверждений тому, что его летальность может быть выше. Случаи заражения этим штаммом выявили более чем в 40 странах, в том числе и в России: о первом случае сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова 10 января.