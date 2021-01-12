Художнице Юлии Цветковой в четвертый раз предъявили обвинение в распространении порнографии

Следователь по особо важным делам выдвинул обвинение художнице Юлии Цветковой по делу о распространении порнографии (п. "б" ч. 3 ст. 242 УК), уведомила "Новую газету" мать девушки Анна Ходырева. СК уже в четвертый раз предъявляет обвинение ЛГБТ-активистке.

"Это все то же дело, просто прокуратура не отправляет дело в суд, а заворачивает опять на доследование. Сначала расследование вело МВД, потом СК (они предъявляли обвинение два раза), теперь — СК по Хабаровском краю", - пояснила Ходырева.

Статья, которую инкриминируют Цветковой, осталась неизменной. Ещё в сентябре 2020 года девушка заявляла о том, что прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение в рамках обозначенного процесса, вернув дело на доследование, соответственно, следствие возобновилось тогда в третий раз.

После началась новая доследственная экспертиза. Примечательно, но на сей раз в деле присутствует одна "курьёзная" деталь, поскольку СК направил на искусствоведческую и психологическую экспертизы один из эпизодов популярного сериала "Секс в большом городе", в нулевых транслировавшегося по федеральным каналам. Ходырева тогда уточнила, что следователи поставили перед собой задачу сравнить изображения Цветковой с теми, что были показаны в сериале.

Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии из-за абстрактных рисунков женского тела, опубликованных в ее пабликах во "ВКонтакте". Сообщества посвящены бодипозитиву и секс-ликбезу. Сейчас Цветкова находится под подпиской о невыезде.