СК возбудил ещё одно дело после гибели людей под лавиной в Норильске: задержан дежурный диспетчерской службы

Управление СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (Халатность) после схода погубившей людей лавины в горнолыжном курорте "Гора Отдельная": в рамках разбирательства задержан дежурный единой диспетчерской службы администрации Норильска.

Как полагают в СК, 30 декабря 2020 года специалисты МЧС представили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края, в котором указывалось, что с 31 декабря по 11 января в горных районах края может наблюдаться сход лавин.

Норильским властям было поручено организовать наблюдение за лавиноопасными участками и информировать жителей об угрозе.

Как отмечают в СК, дежурный, получив соответствующую информацию, решил проигнорировать её, не включив сведения в оперативную сводку управления ГО и ЧС города Норильска.

"В результате его халатных действий население, глава администрации Норильска и другие подразделения администрации не были предупреждены о последствиях и не приняли превентивные мероприятия", - подчеркнули в региональном Следкоме.

Днём ранее в рамках дела был проведен обыск в администрации Норильска: оперативники изъяли документы, представляющие "интерес для следствия".

Напомним, лавина сошла в районе комплекса "Гора отдельная" вечером 8 января. Снежная масса обрушилась на 4 постройки, в одной из которых находилась семья из трех человек - все они погибли. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).