Полиция закрыла дело бывшего первого вице-президента "Роснефти" о хищениях

Управление МВД по Москве прекратило уголовное дело в отношении бывшего первого вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова, пишет "Коммерсантъ".

Локтонова обвиняли в многомиллионных хищениях, дело расследовалось более 10 лет. Первое дело было возбуждено в 2010 году: тогда его обвинили в покушении на мошенничестве в особо крупном размере – на 3,5 млн долларов. Затем, в 2015 году, было возбуждено еще одно, о хищении 6 млн рублей при строительстве жилого комплекса в Анапе.

Решение закрыть дело полицейские приняли в связи с отсутствием события преступления по обоим эпизодам, отметил адвокат Вячеслав Новожилов. Сам Локтионов сообщил, что доволен прекращением своего уголовного преследования, но не согласен с прекращением уголовного дела. Он считает, что следствие должно привлечь к ответственности тех, кто инициировал его преследование.

За время следствия Локтионов лишился бизнеса и потерял много денег, отметил Новожилов. По его словам, "отдельно стоит вопрос о реабилитации и возмещении ущерба".

Локтионов был первым вице-президентом "Роснефти" в 1998 – 2004 годах. С 2011 года он жил в Великобритании, вернулся оттуда в 2018-м, попав в "лондонский список" бизнес-омбудсмена Бориса Титова.