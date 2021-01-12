Главный акушер-гинеколог Новгородской области Мишекурин умер от COVID-19 в Петербурге

Главный акушер-гинеколог Новгородской области, главный врач Новгородского областного родильного дома Валерий Мишекурин скончался от последствий коронавирусной инфекции, делится ДП.

COVID-19 медик подхватил в начале декабря прошлого года, от заболевания лечился в Петербурге - в Национальном медицинском исследовательском центре им. Алмазова.

Мишекурин ушёл из жизни в возрасте 53 лет. Главой Новгородского областного роддома он был более 10 лет, с 2009 года.

В 2010 году врач пошёл на повышение и стал главным региональным акушером-гинекологом. Валерий Мишекурин также был сопредседателем новгородского отделения Общероссийского народного фронта.