РКН составил восемь протоколов на СМИ-иноагентов за отсутствие маркировок

Роскомнадзор составил восемь протоколов в отношении СМИ, включенных в реестр иноагентов, за отсутствие маркировок в материалах, сообщается на сайте РКН.

Протоколы составлены по ст. 19.34.1 КоАП. В течение трех дней их передадут в мировой суд для рассмотрения. Юрлицам грозит штраф до 500 тысяч рублей, должностным – 50 тысяч.

О намерении составить протоколы Роскомнадзор объявил в конце 2020 года. К каким СМИ возникли претензии, не уточнялось.

Напомним, по закону о СМИ-иноагентах, внесенные в соответствующий реестр издания должны помечать свои материалы – тексты, видеоролики, аудиофайлы – особой маркировкой. За нарушение порядка работы СМИ-иноагента грозят штрафы до 5 млн рублей.