Россия приостановила оформление электронных виз для иностранцев из-за коронавируса

Консульский департамент МИД РФ объявил о приостановке оформления электронных виз для иностранцев из-за эпидемии коронавируса.

На сайте департамента указано, что электронные визы не будут оформляться до особого распоряжения правительства.

Закон об электронных визах для граждан 52 стран вступил в силу с 1 января 2021 года. Предполагалось, что она даст жителям этих стран возможность в течение 16 дней быть в России, срок оформления должен был занимать не более четырех суток. Для оформления требовались приглашение принимающей стороны, бронь отеля или другие документы, подтверждающие цель визита.