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12 января, 16:20

ФСИН хочет через суд добиться замены условного срока заключения Навального на реальный

фото ЗакС политика ФСИН хочет через суд добиться замены условного срока заключения Навального на реальный

Проходящий реабилитацию после отравления российский политик Алексей Навальный, на данный момент пребывающий на территории Германии, известил, что суд зарегистрировал иск ФСИН об отмене условного срока заключения оппозиционера и замены его на реальный в рамках "старого" дела о мошенничестве.

ФСИН пригрозило заменить Навальному наказание в середине декабря, так как он якобы "уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции". Испытательный срок оппозиционер получил из-за дела о хищении нескольких миллионов рублей у компаний "Ив Роше" и "Многопрофильной процессинговой компании". Срок действует до конца декабря 2020 года. 

"В связи с совершением нового преступления". Это при том, что мой условный срок закончился 30 декабря", - констатировал Навальный.

Следует напомнить, что в канун Нового года стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении политика: формальным поводом для процесса послужили пожертвования Фонду борьбы с коррупцией*, которые, полагают в Следственном комитете, оппозиционер якобы мог присвоить себе. 

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов

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