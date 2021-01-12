В Госдуме предложили узаконить компенсации морального вреда за незаконное задержание

Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Костенко внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, в котором предложила расширить основения для компенсации морального вреда и ущерба от незаконных действий следствия, прокуратуры и суд, текст документа размещен на сайте думы.

Изменения предложено внести в ст. 1100 ГК РФ (основания компенсации морального вреда). В ней Костенко предлагает прописать такие основания, как "незаконное задержание в качестве подозреваемого" и "незаконное административное задержание и другие действия органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, повлекшие незаконное лишение (ограничение) свободы гражданина". С той же формулировкой она хочет внести изменения в статью об ответственности за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, следствия, прокуратуры и суда.

В пояснительной записке Костенко указала, что законопроект составлен с учетом правовых позиций Конституционного суда и призван устранить противоречия в правоприменительной практике.