Из-за морозов ГУП "ТЭК СПб" вплоть до 18 января будет работать в усиленном режиме

Ввиду устойчивых морозов, "захвативших" Петербург, ГУП "ТЭК СПб" намеревается продолжить работать в режиме повышенной готовности: режим был введён ещё в конце декабря в связи с предстоящими новогодними каникулами.

Подстанции перешли на усиленное теплоснабжение вплоть до 18 января. Соответствующее решение было принято для обеспечения бесперебойного снабжения петербуржцев горячей водой и отоплением в условиях похолодания.

Вплоть до обозначенной даты устанавливается запрет на плановые работы и переключения на оборудовании и теплосетях, связанные с ограничением теплоснабжения абонентов.

На сегодняшний день 166 ремонтно-восстановительных бригад совокупной численностью 1006 человек трудятся над восстановлением сетей теплоснабжения в случае необходимости.