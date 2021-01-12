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12 января, 18:06

СК в третий раз начал проверку по делу о самоубийстве Славиной

фото ЗакС политика СК в третий раз начал проверку по делу о самоубийстве Славиной

Управление Следственного комитета по Нижегородской области в третий раз начало проверку по факту самоубийства главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Александра Караваева.

По словам Караваева, о проверке стало известно со слов следователя накануне, решения о возобновлении семья Славиной пока не получала. Адвокат уточнил, что сейчас следователи дополнительно опрашивают свидетелей.

В ноябре СК отказался возбуждать дело о доведении до самоубийства Славиной.

Славина покончила с собой 2 октября перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого силовики пришли к ней в квартиру с обыском по уголовному делу о работе с "нежелательной организацией", возбужденному в отношении нижегородского активиста Михаила Иосилевича. Журналистка нередко сталкивалась с давлением: за последнее время ее штрафовали по делу о недостоверной новости и за участие в акции памяти Бориса Немцова.

фото: Ирина Славина / Facebook

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