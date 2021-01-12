Беглов открыл центр по формированию комфортной городской среды

В Петербурге начал работу центр по формированию комфортной городской среды, информирует пресс-служба Смольного.

"Этот центр позволит петербуржцам вместе с профессионалами разрабатывать проекты благоустройства общественных пространств, скверов, дворовых территорий", - пояснил городской глава Александр Беглов.

Предполагается, что в центре будут на постоянной основе проходить общественные обсуждения проектов благоустройства Северной столицы. Учреждение оснащено исследовательской и производственной лабораториями, также имеются выставочные площади.

Центральная задача центра - разработать стратегию развития городской среды до 2030 года.

Новые общественные пространства будут организовываться с учётом территориального месторасположения места.

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