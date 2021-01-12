Петербургского юриста Кайданова приговорили к 17 годам колонии по делу об убийствах

Горсуд Петербурга приговорил юриста Александра Кайданова к 17 годам лишения свободы по делу об организации убийств и мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В январе 2019 года Московский суд Петербурга приговорил Кайданова к 13 годам колонии, но затем решение отменили, и дело отправилось в Горсуд на новое рассмотрение. Дело было связано с деятельностью преступной группы, по нему длительные сроки заключения (от 6 до 18 лет) получили пять человек, еще одному назначили условный.

Кайданов признан виновным в участии в причинении тяжкого вреда здоровью по найму, повлекшего смерть человека, в соучастии в убийстве и мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил, что Кайданов в 2010 году с подельниками составил липовые договор займа и долговой расписки, чтобы выманить у директора одной из компаний Михаила Кускова 10 млн рублей. Деньги из него выбивали, похитив на автомобиле. Спустя несколько месяцев злоумышленники забили Кускова монтировкой насмерть.

В том же году, установил суд, Кайданов захотел отомстить женщине, с которой поссорился. Участники группировки избили ее металлическим предметом, а затем несколько раз выстрелили в ногу из травматического пистолета. Пострадавшая умерла в больнице.

До приговора в 2019 году Кайданов обязался признать вину, дав подробные показания, но после приговора отказался это делать. Сегодня, 12 января, он все же признал вину. Суд присяжных заседателей решил, что Кайданов виновен и не заслуживает снисхождения.