Беглов встретился с сотрудниками прокуратуры в их профессиональный праздник

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с сотрудниками городской прокуратуры, поздравив их с профессиональным праздником, сообщили в Смольном.

12 января отмечается день создания прокуратуры: в этом году отмечается 299-я годовщина основания надзорного ведомства.

Беглов отметил работу прокуратуры в сфере реализации нацпроектов, защиты прав инвалидов, несовершеннолетних, дольщиков, контроль за обеспечением льготников бесплатными лекарствами. Отдельно он подчеркнул вклад прокуратуры в контроль за соблюдением ограничительных мер во время эпидемии коронавируса.

По словам Беглова, в 2020 году сотрудники прокуратуры рассмотрели 140 тысяч обращений граждан, то есть, почти 400 обращений в день. Также он отметил, что из-за вмешательства прокуратуры из незаконного оборота изымают на 70% алкогольной продукции, чем ранее.

В 2020 году Смольный выделил более 27 млн рублей на ремонт помещений прокуратуры Петербурга и Генпрокуратуры по шести адресам. В 2021 году на ремонт еще четырех помещений городское правительство намерено выделить более 20 млн рублей.

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