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12 января, 20:22

Журналисту Сергею Кагермазову снова отказали в аккредитации на заседание ЗакСа

фото ЗакС политика Журналисту Сергею Кагермазову снова отказали в аккредитации на заседание ЗакСа

Управление общественных связей Заксобрания Петербурга в очередной раз отказало в аккредитации корреспонденту "Эха Москвы в Петербурге" Сергея Кагермазова, сообщил в Twitter главный редактор радиостанции Валерий Нечай.

Редакция собиралась аккредитовать Кагермазова на заседание городского парламента. Однако в управлении при отказе сослались на "большое количество заявок".

Кагермазову регулярно отказывают в аккредитации на заседания Заксобрания в последние несколько лет. Это стало происходить после его конфликта со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым в 2017 году. Напомним, тогда после нескольких критических публикаций журналиста о главе петербургского парламента и неудобных вопросов о зарплатах депутатов Макаров посоветовал корреспонденту сходить в армию. Через два месяца Кагермазову вручили повестку у входа в Мариинский дворец.

Весной Кагермазов добился разрешения на альтернативную гражданскую службу: заявление на нее он подал еще до того, как его судьбой заинтересовался Макаров. Осенью за неделю до указа президента о призыве квартиру журналиста стали осаждать силовики. После этого Макаров начал заявлять, что журналист якобы уклонился от призыва. Тем не менее, СК не нашел оснований привлекать Кагермазова к ответственности. После этого Кагермазову еще ни разу не удалось добиться аккредитации на заседания парламента.


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