Ростовчанина отправили в колонию на два года за комментарий о теракте в Новой Зеландии

Суд приговорил жителя ростовчанина Константина Култышева к двум годам колонии за комментарий с оправданием теракта в Новой Зеландии, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на управление ФСБ по Ростовской области.

Култышев признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Суд установил, что 17 марта 2019 года он со своей страницы в соцсети разместил комментарии, которые экспертиза оценила как содержащие "солидаризацию и одобрение действий террориста".

Кроме реального срока заключения, суд на два года лишил Култышева права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

В России насчитывается около десятков приговоров по уголовной статье из-за комментариев о теракте в Новой Зеландии. В ноябре 2020 года жителя Ростовской области Дениса Щебетуна также приговорили за это к двум годам колонии. Перед этим на 400 тысяч рублей оштрафовали омского военнослужащего. В сентябре 2020 года жителя Калининграда приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей за подобный комментарий, в октябре такой же штраф обязали выплатить жителя Петропавловска-Камчатского. В мае уроженца Омска Дмитрия Павельчука отправили в колонию на два года. На 600 тысяч рублей был оштрафован еще один житель Петропавловска-Камчатского.