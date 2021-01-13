Минюст хочет получить право доступа к банковской тайне

Министерство юстиции разработало проект поправок в закон "О банках и банковской деятельности", с помощью которых ведомство хочет получить доступ к банковской тайне, пишут "Известия".

По словам представителей Минюста, таким образом они хотят усовершенствовать надзор за деятельностью НКО. При этом они пообещали, что это нововведение не повлечет негативных последствий для НКО, "осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством".

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что он поддерживает эту инициативу Минюста, и что она будет способствовать "выстраиванию в России полноценного гражданского общества, которое будет выступать партнером государства". По его мнению, законопроект повысит прозрачность финансирования НКО и поможет исключить "отмывочные" схемы.

Ожидается, что правительство ознакомиться с законопроектом в июне. Его внесение на рассмотрение Госдумы намечено на сентябрь.