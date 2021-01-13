Только четыре депутата ЗакСа захотели рассматривать законопроекты Анохина

Член фракции "Единой России" Андрей Анохин попытался с голоса включить в повестку заседания 13 января шесть законопроектов, которые он вносил с октября 2019 года.

Речь идет о федеральных инициативах о кредитной амнистии для россиян и ограничении максимального размера процентов за пользование займами. Также он внёс несколько проектов законов по ужесточению миграции.

Анохин с трибуны попытался упрекнуть руководителей парламентских комитетов и комиссий в том, что они так и не рассмотрели ни одного его документа. Однако депутата прервал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, потребовавший говорить по существу.

- Не буду начинать наше первое заседание с конфликта. Начну коротко, - ответил Анохин.

Законопроект о кредитной амнистии захотели включать в повестку только четыре депутата. Остальные инициативы Анохина - ещё меньше. За рассмотрение каждой из них проголосовали от двух до трех человек.

Сергей Еремеев

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