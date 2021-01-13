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10:27

Четырбок и Цивилев выступили в защиту бесплатной парковки на проспекте Маршала Жукова

фото ЗакС политика Четырбок и Цивилев выступили в защиту бесплатной парковки на проспекте Маршала Жукова

Заксобрание Петербурга 13 января утвердило запрос депутатов "Единой России" Дениса Четырбока и Алексея Цивилева на имя губернатора Александра Беглова, в котором парламентарии высказались против строительства платной парковки на проспекте Маршала Жукова на месте бесплатной.

По информации единороссов, рядом с домом 30 по проспекту Маршала Жукова находится единственная в квартале открытая площадка для автомобилей. Комитет имущественных отношений в декабре 2019 года заключил с гаражно-стояночным кооперативом автовладельцев "АвтоДом" договор аренды, согласно которому на этом участке будет создан новый паркинг для членов этого кооператива.

Депутаты полагают, что фактически это приведет к организации платной автостоянки.

Авторы запроса отметили, что их позицию поддерживают в администрации Кировского района и муниципальном совете МО "Красненькая речка".

Сергей Еремеев


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