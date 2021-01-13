Замглавы Минтранса Цветков уходит в отставку

Замминистра транспорта Юрий Цветков решил уйти в отставку, передает "Коммерсантъ".

По словам Цветкова, он уходит со своего поста по собственному желанию и написал заявление на увольнение еще в конце 2020 года, и в ближайшее время оно должно быть подписано. Он отметил, что его уход не связан "ни с новым руководством Минтранса, ни с реорганизацией государственного аппарата".

На место Цветкова может быть назначен глава Росморречфлота Александр Пошивай. Должность главы агентства, в свою очередь, может занять Андрей Лаврищев, руководитель "Росморпорта".

Цветков стал замминистра транспорта в 2018 году. До этого он был президеном "Новошипа", работал в "Совкомфлоте", Объединенной судостроительной корпорации, Счетной палате и Балтийском пароходстве.

В ноябре 2020 года пост министра транспорта покинул Евгений Дитрих: его место занял экс-руководитель "Аэрофлота" Виталий Савельев.