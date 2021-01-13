В ЗакСе дважды прервали аплодисментами приветственную речь Макарова

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров 13 января выступил перед депутатами по поводу начала зимней сессии парламента.

В первую очередь он призвал народных избранников быть ближе к населению и не избегать личного общения с гражданами.

- Соцсети Трампу перекрыли, а личное общение, коллеги, никогда не перекроешь, - заявил Макаров.

Спикер отметил, что депутату необходмо "по-пластунски" изучить свой округ. После слов о том, что парламентом должен дирижировать простой избиратель, депутаты начали аплодировать.

Второй раз аплодисменты раздались, когда Макаров вспомнил о грядущем 800-летнем юбилее со дня рождения князя Александра Невского и заявил, что необходимо сохранить блокадный код ленинградцев.

Также спикер поручил председателю комитета по законодательству Денису Четырбоку подготовить закон о наказах избирателей, а руководителя комиссии по промышленной политике Алексея Макарова призвал подумать над механизмами, которые позволят избежать "утечки мозгов" из Петербурга.

Сергей Еремеев

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