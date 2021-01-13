В России зафиксировано еще 22,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 3 тысячи

В России за последние сутки выявлено 22 850 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общее число зафиксированных случаев заражения за время эпидемии возросло до 3 471 053, в 2 854 088 пациенты выздоровели. Умерли от коронавируса, по данным штаба, 63 370 россиян, 566 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге зафиксировано 3003 новых случая заражения. Болеют коронавирусной инфекцией сейчас, по официальным данным, 103 235 петербуржцев, всего за время эпидемии выявлено 284 773 случаев заражения. Стало известно о еще 78 смертях от коронавируса: всего умершими от инфекции считаются 8 566 человек.

В Ленобласти общее число случаев заболевания возросло до 26 673: за последние сутки в регионе выявлено еще 226 заболевших. 2 949 пациента в области продолжают лечение сейчас. 318 смертей в Ленобласти признаны связанными с коронавирусом, пять летальных исходов добавили в статистику за последний день.