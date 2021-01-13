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11:17

В Петербурге задержали похитителя архивных артефактов

фото ЗакС политика В Петербурге задержали похитителя архивных артефактов

Полицейские задержали петербуржца, обвиняемого в похищении 26 археологических редкостей на общую сумму примерно 5 млн рублей, передает ТАСС. Его поимкой занялись после ограбления, которое претерпел Институт материальной культуры Российской академии наук на новогодних праздниках. В сообщении МВД подчеркивается, что задержанный причастен к другим инцидентам такого рода, причем каждый из них совершался в зданиях, принадлежащих РАН. Установлено, что в институт, расположенный на Дворцовой набережной, злоумышленник проник, взломав замок на двери в подвал. 

Примечательно, что дома у 23-летнего неработающего петербуржца нашли, среди прочего, фрагмент оттиска печати XII века, хранившегося в здании петербургского филиала архива РАН, о пропаже которого стало известно 6 января. Стоимость этого раритета оценивается в 8 млн рублей. На новогодних праздниках сотрудники архива сетовали на ночное ограбление здания, имевшее место 30 декабря, после чего к зданию приставили круглосуточную охрану.

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