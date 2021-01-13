В Петербурге определили новые субъекты физкультурно-спортивной деятельности

Список субъектов физкультурно-спортивной деятельности Петербурга пополнится профессиональными, студенческими и школьными спортивными лигами. Заксобрание приняло соответствующую инициативу за основу 13 января.

Над законопроектом о расширении списка субъектов тремя категориями лиг работала целая группа депутатов. В нее вошли единороссы Юрий Авдеев, Денис Четырбок и Евгений Никольский, а также член ЛДПР Виктор Сысоев.

За инициативу проголосовали 34 депутата, один воздержался. Десять парламентариев не голосовали.

Сергей Еремеев

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