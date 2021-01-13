Володин представил свежие данные о депутатах ГД, пострадавших от коронавируса

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обнародовал обновленные сведения относительно своих коллег, перенесших коронавирусную инфекцию. Так, по его информации, благополучно переболело COVID-19 более одной трети депутатского сообщества, а двоим законотворцам инфекция стоила жизни. Еще один случай, не называя имени, он обговорил отдельно.

"Сегодня один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации", - произнес единоросс, которого цитирует РИА "Новости".

Напомним, в сентябре пандемия унесла жизнь коммуниста Вахи Агаева, а в декабре с аналогичными симптомами скончался его однопартиец Валентин Шурчанов.