Лидер новгородского "Яблока" пожаловалась Путину на работу регионального Минздрава

Лидер новгородского отделения партии "Яблоко" Анна Черепанова написала письмо президенту Владимиру Путину, в котором посетовала на серьезные проблемы с медициной, такие, как несвоевременное оказание помощи жителям и нехватка бесплатных лекарств. В документе говорится о том, что оптимизация здравоохранения привела к катастрофической ситуации в период продолжающейся пандемии коронавируса, поскольку гражданам не хватает закрытых круглосуточных стационаров и медработников (по разным оценкам, речь идет о нескольких сотнях специалистов). Только по официальным данным, обращает внимание Черепанова, за последний год смертность в регионе выросла почти на 500 человек.

"На наш взгляд, это вызвано не только пандемией коронавируса, но и ошибочными действиями губернатора Новгородской области А.С. Никитина и Правительства Новгородской области по оптимизации здравоохранения", - отмечает "яблочница".

Самым вопиющим для нее примером ошибочных действий компетентных чиновников стала смерть 23-летнего инвалида в новогодние праздники, которого несколько месяцев перед этим не обеспечивали жизненно важным препаратом, игнорируя даже решение суда. Трагедия побудила новгородское "Яблоко" запросить у Путина проверку деятельности губернатора Андрея Никитина и всерьез рассмотреть вопрос о его отставке. В свою очередь, обеспечение новгородцев льготными лекарствами и оказание медпомощи Черепанова просит поручить проверить Генпрокуратуре, Следственному комитету, федеральному Минздраву и Росздравнадзору. Наконец, смерть инвалида на каникулах "яблочники" просят расследовать главу СК Александра Бастрыкина: по мнению авторов письма, действия чиновников регионального Минздрава заслуживают возбуждения уголовного дела.