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12:50

Лидер новгородского "Яблока" пожаловалась Путину на работу регионального Минздрава

фото ЗакС политика Лидер новгородского "Яблока" пожаловалась Путину на работу регионального Минздрава

Лидер новгородского отделения партии "Яблоко" Анна Черепанова написала письмо президенту Владимиру Путину, в котором посетовала на серьезные проблемы с медициной, такие, как несвоевременное оказание помощи жителям и нехватка бесплатных лекарств. В документе говорится о том, что оптимизация здравоохранения привела к катастрофической ситуации в период продолжающейся пандемии коронавируса, поскольку гражданам не хватает закрытых круглосуточных стационаров и медработников (по разным оценкам, речь идет о нескольких сотнях специалистов). Только по официальным данным, обращает внимание Черепанова, за последний год смертность в регионе выросла почти на 500 человек.

"На наш взгляд, это вызвано не только пандемией коронавируса, но и ошибочными действиями губернатора Новгородской области А.С. Никитина и Правительства Новгородской области по оптимизации здравоохранения", - отмечает "яблочница".

Самым вопиющим для нее примером ошибочных действий компетентных чиновников стала смерть 23-летнего инвалида в новогодние праздники, которого несколько месяцев перед этим не обеспечивали жизненно важным препаратом, игнорируя даже решение суда. Трагедия побудила новгородское "Яблоко" запросить у Путина проверку деятельности губернатора Андрея Никитина и всерьез рассмотреть вопрос о его отставке. В свою очередь, обеспечение новгородцев льготными лекарствами и оказание медпомощи Черепанова просит поручить проверить Генпрокуратуре, Следственному комитету, федеральному Минздраву и Росздравнадзору. Наконец, смерть инвалида на каникулах "яблочники" просят расследовать главу СК Александра Бастрыкина: по мнению авторов письма, действия чиновников регионального Минздрава заслуживают возбуждения уголовного дела.

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