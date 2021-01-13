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13:27

Петербург получил еще 20 тысяч доз вакцины "Спутник V"

фото ЗакС политика Петербург получил еще 20 тысяч доз вакцины "Спутник V"

В Петербург поступила партия вакцины от коронавируса "Спутник V" в 20 тысяч доз, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Ранее в Петербурге была приостановлена запись на вакцинацию. Случилось это из-за недостатка препата: оставшиеся 9 тысяч доз были расписаны до конца недели. Тогда чиновники заверили, что скоро город получит новую партию вакцины.

По словам представителей Эргашева, в течение января Петербург должен получить еще 68 тысяч доз вакцины. Препарат уже ввели 15 352 петербуржцев, из них 630 человек полностью закончили цикл вакцинации из двух этапов. В Смольном отметили, что сейчас вакцинируют медиков, соцработников, учителей, сотрудников силовых структур, а также петербуржцев с хроническими заболеваниями старше 60 лет и журналистов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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