Макаров не стал отвечать на вопрос о недопуске журналистов в ЗакС

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров не стал давать прямой ответ на вопрос, почему отдельным журналистам ЗакС отказывает в аккредитации.

- Я абсолютно с большим уважением к вам отношусь. В том числе к тем людям, которые выражают другие позиции, - заявил спикер на брифинге 13 января.

За ответом на вопрос он, тем не менее, посоветовал обращаться в управление информации ЗакСа.

Днем ранее корреспондент "Эха Москвы в Петербурге" Сергей Кагермазов рассказал ЗАКС.Ру, что ему отказали в аккредитации на пленарное заседание городского парламента, сославшись на большое количество заявок от журналистов. При этом в разгар заседания в малом зале, где работают не имеющие постоянную аккредитацию при Мариинском дворце сотрудники СМИ, находилось не более четырёх человек.

Малый зал во время заседания ЗакСа 13 января 2021 года, фото: Сергей Еремеев

Сергей Еремеев

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