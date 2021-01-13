В Южном Судане задержали Петра Верзилова и Илью Варламова

Издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, блогера Илью Варламова, его жену Любовь и директора Европейской гимназии Ивана Боганцева задержали в Южном Судане, передает "Медиазона" со ссылкой на Верзилова.

В страну Верзилов, Варламовы и Боганцев приехали как туристы. Поводом для их задержания в городе Капуэту стало то, что при обыске багажа у Варламова нашли пульт от дрона.

Путешественников сняли с рейса и доставили в местный отдел полиции. При этом самого дрона у Варламова не было: его изъяли еще в Уганде, где россияне были до этого. Верзилов рассказал, что полицейские пытаются изъять у них телефоны.