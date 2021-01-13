Лев Лурье поддерживает идею возвращения вытрезвителей

Идею возвращения платных вытрезвителей, обсуждением которой займутся депутаты петербургского парламента, высоко оценил историк Лев Лурье, отметивший, что для него это редкая инициатива Госдумы в ее нынешнем составе, не вызывающая протеста. Несмотря на то, что, по его наблюдениям, в стране по сравнению с советскими временами стали меньше пить и люди уже массово не лежат на улицах, динамика обещает быть отрицательной, а значит и инициативу можно считать обоснованной.

"В связи с тем, что наше время все больше напоминает конец 1970-х - начала 1980-х, пьянство будет только расти. Что делать с этими людьми, непонятно: пьяный человек уязвим, его можно ограбить, он может умереть, обморозиться, это реальная проблема, которая существует. Другое дело, что непонятно, кто будет заниматься этими вытрезвителями и почему этим должны заниматься милиционеры", - рассудил он в интервью "Эху Петербурга".

Несмотря на то, что механизм реализации законопроекта, уровень компетенции сотрудников будущих вытрезвителей и "бизнес-план" этой системы остаются ему непонятны, саму идею Лурье называет безусловно правильной.

Отметим, что ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров признал, что учреждения, о которых идет речь, актуальны для Петербурга.

"Медицинские вытрезвители призваны стать не дополнительным наказанием, а эффективной системой специализированной помощи людям, пусть и по своей вине, оказавшимся в беде", - оценил он федеральную инициативу.

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