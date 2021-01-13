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14:54

Мурманские чиновники не видят оснований для запрета на крещенские купания

фото ЗакС политика Мурманские чиновники не видят оснований для запрета на крещенские купания

Предстоящие 19 января крещенские купания, по всей видимости, пройдут в Мурманской области в обычном режиме, несмотря на продолжающуюся пандемию. Это следует из сообщения регионального штаба по борьбе с COVID-19.

"В Мурманской области ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась, заболеваемость снижается. Крещенские купания - мероприятие на свежем воздухе. Поэтому оснований для их запрета на данный момент нет", - гласит его текст.

Впрочем, окончательное решение предстоит принять каждому муниципалитету в отдельности. Причем это связано не с опасностями вируса, а с толщиной льда в том или ином месте. Именно по этой причине руководство Кандалакшского района уже отказалось от купаний в 2021 году.

"Специальная комиссия с участием представителей администрации района, специалистов ГИМС, МЧС, аварийно-спасательных служб провела осмотр мест для проведения крещенских купаний на реке Ниве и сделала заключение, что на лед большими группами людей выходить опасно, его толщина не соответствует норме", - рассказал ТАСС глава района Михаил Павлов.

В Петербурге главную купель,  куда можно будет окунуться с 10:00 до 24:00, обустроят у Петропавловской крепости. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров намерен 19 января "купаться и плавать".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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