Смольный должен проверить декларации 19 мундепов-единороссов

Вице-губернатор Петербурга Александр Бельский в ответе на обращение партии "Яблоко" сообщил, что губернатору города Александру Беглову направлена информация для проверки декларация о доходах и имуществе за 2019 года 19 муниципальных депутатов от "Единой России". Изучать финансовые отчеты мундепов должны в администрации главы города, уточнил в разговоре с ЗАКС.Ру Бельский. Он добавил, что ранее декларации этих 19 депутатов интереса у ведомств не вызвали, раз их проверка не проводилась.

"Яблоко" просило власти Петербурга изучить отчеты 22 муниципальных депутатов, которые не указали в документах никакой недвижимости. Обнаружил этот факт "Штаб Навального" в Петербурге.

В ответе Бельского на обращение "Яблока" сказано, что один из перечисленных депутатов уже сложил свои полномочия. Вице-губернатор написал, что еще один мундеп недвижимость у себя в отчете указал, а третий депутат подтвердил, что его ребенок совершеннолетний - в документе не была указана недвижимость в его собственности или пользовании. По остальным 19 депутатам, перечисленным "Яблоком" и "Штабом Навального", проверка должна состояться, сказал Бельский ЗАКС.Ру.

- Они (администрация губернатора - прим. ЗАКС.Ру) проверят все. Если там есть какие-то нарушения, то дальше будет все инициировано в рамках закона, как положено, - сообщил вице-губернатор.

Согласно закону Петербурга о проверке сведений о доходах, декларации должны исследовать не дольше 60 дней с момента инициирования проверки. Иногда по решению губернатора срок может быть увеличен до 90 дней, уточняется в документе.

Напомним, ранее из-за якобы совершенных ошибок в декларациях о доходах полномочий лишились несколько оппозиционных муниципальных депутатов. Ответственные за получение отчетов Бельский и комитет территориального развития заявили, что проверяли документы и у представителей "Единой России". В публичном поле нет информации о лишении "единоросса"-муниципала статуса мундепа из-за ошибки в декларации.

София Саттарова

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