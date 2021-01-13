Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса

Президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил со следующей неделе приступить к массовой вакцинации россиян от коронавируса, трансляцию совещания вел телеканал "Россия 24".

Президент отметил, что премьер-министр Михаил Мишустин докладывал о превышении "плановых объемов выпуска вакцины" российской промышленностью. "Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации", - сказал Путин.

Он поручил кабмину подготовить инфраструктуру для этого и график работы. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что власти готовы приступить к вакцинации с понедельника, 18 января.

Напомним, 13 января Петербург получил еще 20 тысяч доз вакцины "Спутник V".