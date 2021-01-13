"Яблоко" призвало Беглова добиться увеличения количества вакцины от коронавируса для Петербурга

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский и председатель "Яблока" Николай Рыбаков обратились к губернатору Александру Беглову с призывом принять меры для увеличения числа доз вакцины от коронавируса и упростить порядок записи, сообщил Вишневский в соцсетях.

В обращении "яблочники" подчеркнули, что Беглов заявлял о 500 тысячах доз вакцины для петербуржцев, а привито пока лишь 15 тысяч, и город до конца января ждет лишь 68 тысяч доз. "Это недопустимо мало", - считают Рыбаков и Вишневский.

Они также обратили внимание, что петербуржцы испытывают трудности с поиском информации о записи на вакцинацию. "Яблочники" призвали Беглова разработать "предельно простой и понятный алгоритм", где будет "четко перечислено, как можно записаться в поликлинике по территориальному принципу, и на каких предприятиях можно это сделать".

"Запись должна быть доступна как по телефонам поликлиник, так и по телефону 122, на сайте Комитета по здравоохранению и на сайте государственных услуг. Эта информация должна быть размещена в Интернете, опубликована в СМИ, и распространена в виде памятки, которую можно взять в аптеке, магазине, кафе, плакаты в общественном транспорте", - подчеркнуто в обращении.

Также Рыбаков и Вишневский заявили, что считают нужным публиковать ежедневные данные о поступлении вакцины и числе привитых горожан. Вишневский добавил, что обращение будет также направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой об обеспечении Петербурга нужным количеством вакцины.

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