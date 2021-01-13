18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:28

"Яблоко" призвало Беглова добиться увеличения количества вакцины от коронавируса для Петербурга

фото ЗакС политика "Яблоко" призвало Беглова добиться увеличения количества вакцины от коронавируса для Петербурга

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский и председатель "Яблока" Николай Рыбаков обратились к губернатору Александру Беглову с призывом принять меры для увеличения числа доз вакцины от коронавируса и упростить порядок записи, сообщил Вишневский в соцсетях.

В обращении "яблочники" подчеркнули, что Беглов заявлял о 500 тысячах доз вакцины для петербуржцев, а привито пока лишь 15 тысяч, и город до конца января ждет лишь 68 тысяч доз. "Это недопустимо мало", - считают Рыбаков и Вишневский.

Они также обратили внимание, что петербуржцы испытывают трудности с поиском информации о записи на вакцинацию. "Яблочники" призвали Беглова разработать "предельно простой и понятный алгоритм", где будет "четко перечислено, как можно записаться в поликлинике по территориальному принципу, и на каких предприятиях можно это сделать".

"Запись должна быть доступна как по телефонам поликлиник, так и по телефону 122, на сайте Комитета по здравоохранению и на сайте государственных услуг. Эта информация должна быть размещена в Интернете, опубликована в СМИ, и распространена  в виде памятки, которую можно взять в аптеке, магазине, кафе, плакаты в общественном транспорте", - подчеркнуто в обращении.

Также Рыбаков и Вишневский заявили, что считают нужным публиковать ежедневные данные о поступлении вакцины и числе привитых горожан. Вишневский добавил, что обращение будет также направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой об обеспечении Петербурга нужным количеством вакцины.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:43 Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса

15:22 Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом

13:27 Петербург получил еще 20 тысяч доз вакцины "Спутник V"

12:50 Лидер новгородского "Яблока" пожаловалась Путину на работу регионального Минздрава

12:20 СР подготовила законопроект, по которому родным умерших от COVID-19 медиков полагается пенсия

11:59 Володин представил свежие данные о депутатах ГД, пострадавших от коронавируса

11:14 В России зафиксировано еще 22,8 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 3 тысячи

12 января, 18:59 Власти Вологодской области продлили режим повышенной готовности до февраля

12 января, 15:54 Россия приостановила оформление электронных виз для иностранцев из-за коронавируса

12 января, 14:38 Минпросвещения: Дистанционное обучение в школах никогда не заменит традиционное


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:58 Сестрорецкую больницу №40 реконструируют до конца года

17:45 Экс-замдиректора ФСИН Максименко закупил в магазине СИЗО туалетной бумаги на 8 тысяч рублей

17:26 "Я ищу, требую, настаиваю, но все боятся": Жириновский - о своем преемнике

17:13 Александр и София остались самыми популярными именами для детей в Ленобласти

16:44 Шлосберг о возвращении Навального: Хороших вариантов у властей нет

16:37 Соловьев возглавил рабочую группу по вытрезвителям

16:28 "Яблоко" призвало Беглова добиться увеличения количества вакцины от коронавируса для Петербурга

16:17 МИД добивается вызволения Варламова и Верзилова, задержанных в Африке

15:55 Четырбок призвал "Ленэнерго" разрешить граффити на подстанциях в центре Петербурга  

15:43 Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса

15:22 Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом

15:05 Муниципал: Смольный должен проверить декларации 19 мундепов-единороссов

14:54 Мурманские чиновники не видят оснований для запрета на крещенские купания

14:24 Лев Лурье поддерживает идею возвращения вытрезвителей

13:57 В Южном Судане задержали Петра Верзилова и Илью Варламова

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru