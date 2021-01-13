Из-за морозов отменили противоэпидемические меры на карельском транспорте

Правительство Карелии отреагировало на установившиеся аномальные морозы тем, что сняло ограничения, введенные на число пассажиров, которые могут одновременно находиться в общественном транспорте. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава региона Артур Парфенчиков. Из двух зол чиновники предпочли, как им кажется, меньшее.

"Это сделано в первую очередь для того, чтобы предотвратить длительное ожидание транспорта на остановках и связанное с переохлаждениями увеличение заболеваемости ОРВИ", - объяснил Парфенчиков.

С ноября на территории республики в салонах общественного транспорта нельзя было находиться большему числу пассажиров, чем число имеющихся сидячих мест.

Синоптики прогнозируют, что 14 января температура в Петрозаводске опустится до минус 28 градусов.