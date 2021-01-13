Петербургский метрополитен закупает два электровоза за 242 млн рублей

ГУП "Петербургский метрополитен" подписал контракт со столичным АО "Метровагонмаш" на поставку двух аккумуляторных электровозов, что отображено на сайте госзакупок. Один из них будет призван обслуживать депо за станцией "Девяткино", другой - депо за станцией "Шушары".

"Срок доставки на площадку электродепо "Автово" - 09.03.2022; 27.05.2022. Место поставки: электродепо "Северное"; электродепо "Южное". Заключить договор с АО "Метровагонмаш", по предложенной участником цене 242,8 млн рублей", - гласит текст технического задания.

Обе машины, способные развивать скорость до 90 км/ч, должны будут прослужить не менее 50 лет. В случае соблюдения всех контрактных обязательств их начнут использовать с 12 апреля (в депо "Северное") и 30 июня (в депо "Южное") следующего года.

Отметим, что в конце прошлого года в Смольном объявили о переходе на новый стандарт качества общественного транспорта. Он предполагает приоритет общественного транспорта на дорогах и уделяет особое внимание доступности остановок. В частности, согласно этому стандарту, от любой многоэтажки до ближайшей остановки должно быть не более полукилометра. Относительно медицинских и социальных учреждений, а также крупных транспортных узлов эта дистанция должна быть еще меньше и не превышать 300 метров.