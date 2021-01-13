18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13 января, 18:56

Петербургский метрополитен закупает два электровоза за 242 млн рублей

фото ЗакС политика Петербургский метрополитен закупает два электровоза за 242 млн рублей

ГУП "Петербургский метрополитен" подписал контракт со столичным АО "Метровагонмаш" на поставку двух аккумуляторных электровозов, что отображено на сайте госзакупок. Один из них будет призван обслуживать депо за станцией "Девяткино", другой - депо за станцией "Шушары".

"Срок доставки на площадку электродепо "Автово" - 09.03.2022; 27.05.2022. Место поставки: электродепо "Северное"; электродепо "Южное". Заключить договор с АО "Метровагонмаш", по предложенной участником цене 242,8 млн рублей", - гласит текст технического задания.

Обе машины, способные развивать скорость до 90 км/ч, должны будут прослужить не менее 50 лет. В случае соблюдения всех контрактных обязательств их начнут использовать с 12 апреля (в депо "Северное") и 30 июня (в депо "Южное") следующего года.

Отметим, что в конце прошлого года в Смольном объявили о переходе на новый стандарт качества общественного транспорта. Он предполагает приоритет общественного транспорта на дорогах и уделяет особое внимание доступности остановок. В частности, согласно этому стандарту, от любой многоэтажки до ближайшей остановки должно быть не более полукилометра. Относительно медицинских и социальных учреждений, а также крупных транспортных узлов эта дистанция должна быть еще меньше и не превышать 300 метров.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:55 Подсолнечное масло в России продолжает дорожать вопреки заморозке цен

20:22 Комитет по культуре анализирует убытки театров в период пандемии

19:51 Елка на Дворцовой площади задержится дольше, чем планировалось

19:27 После праздников в Петербурге резко выросло число COVID-обращений к врачам

19:00 ЗакС и волшебная кнопка Макарова

18:56 Суд утвердил приговор депутату Мосгордумы Шереметьеву по делу о мошенничестве

18:56 Петербургский метрополитен закупает два электровоза за 242 млн рублей

18:34 Верзилова и Варламова отпустили после задержания в Южном Судане

18:26 Из-за морозов отменили противоэпидемические меры на карельском транспорте

17:58 Сестрорецкую больницу №40 реконструируют до конца года

17:45 Экс-замдиректора ФСИН Максименко закупил в магазине СИЗО туалетной бумаги на 8 тысяч рублей

17:26 "Я ищу, требую, настаиваю, но все боятся": Жириновский - о своем преемнике

17:13 Александр и София остались самыми популярными именами для детей в Ленобласти

16:44 Шлосберг о возвращении Навального: Хороших вариантов у властей нет

16:37 Соловьев возглавил рабочую группу по вытрезвителям

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru