Суд утвердил приговор депутату Мосгордумы Шереметьеву по делу о мошенничестве

Мосгорсуд признал законным приговор депутату Мосгордумы Олегу Шереметьеву (КПРФ) по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, передает ТАСС.

Замоскворецкий суд Москвы ранее приговорил Шереметьева к четырем годам условно с испытательным сроком в четыре года. Также с него взыскали 2,171 млн рублей в качестве компенсации Мосгордуме и запретили занимать госдолжности в течение двух лет. Шереметьев не признал вину, суд при вынесении приговора учел его пожилой возраст, наличие несовершеннолетних детей и занятие общественной деятельностью.

Следствие установило, что Шереметьев, будучи депутатом Мосгордумы седьмого созыва, в 2019-2020 годах каждый месяц предосталял подложные документы о премировании своего помощника. Ущерб от его действий оценили в более чем 2 млн рублей. После этого, сочло следствие, депутат просил обналичить деньги, передать ему, а затем их присваивал.