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13 января, 19:00

ЗакС и волшебная кнопка Макарова

Резнику выключали микрофон при упоминании Навального и Путина, Дмитриева рассказала о последствиях непринятия ее законопроекта, Макаров сорвал аплодисменты рассуждениями о генетическом коде. Шестой созыв петербургского парламента 13 января открыл свою последнюю сессию.

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Первое в 2021 году пленарное заседание чуть было не началось со скандала. Единоросс Андрей Анохин с голоса попросил включить в повестку шесть документов, которые он внес за последние 15 месяцев. Среди них - федеральные инициативы о кредитной амнистии и ограничении комиссии за пользование займами. 

- Не буду начинать наше первое заседание с конфликта. Скажу очень просто. До сих пор, несмотря на мои все обращения и письма, ни одним комитетом и комиссией мои законы не рассмотрены, хотя всю процедуру бюрократическую я сделал. Вячеслав Серафимович, данное управление парламентом, на мой взгляд наносит существенное... - депутат не договорил, потому что спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, к которому он обращался, отключил микрофон.

Всего за время небольшого выступления Анохина Макаров трижды нажал на кнопку, после чего голос оратора пропадал из динамиков. Включать в повестку законопроекты депутата почти никто из его коллег не захотел. Позже председатель комитета по законодательству Денис Четырбок объяснил, что федеральные инициативы Анохина не рассматривают, потому что по ним нет заключения совета законодателей. Он отметил, что комитет никогда не отказывается отправлять документы в этот совет. 

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Анохин рассказал ЗАКС.Ру, что считает себя жертвой бюрократической машины, из-за которой не может полностью развернуть свою работу. Он заявил, что у него есть вопросы к Вячеславу Макарову о нарушении принципа равенства между депутатами ЗакСа. При этом депутат заверил, что не конфликтует со своими однопартийцами.

Претензии на тему нерассмотренных законопроектов высказала и лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева. Несколько месяцев она пыталась включить в повестку инициативы о возврате прежнего возраста выхода на пенсию (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) и индексации пенсий для работающих пенсионеров. "Единая Россия" рассмотрение документов блокировала. В начале января проработать вопрос индексации пенсий для трудящихся пенсионеров поручил правительству Владимир Путин. Дмитриева считает, что ее документ мог бы служить подспорьем в этой работе, но вместо этого он пылится на полке в Мариинском дворце.

- В профильных министерствах пока нет никаких предложений на этот счет, нет расчетов по этому поводу, а у нас это все уже было готово девять месяцев назад, - заявила представительница Партии Роста. - Наверное, если бы Законодательное собрание приняло это инициативу к рассмотрению и внесло бы эту инициативу в Государственную думу, то тогда и президент, и профильные министерства имели бы уже конкретные предложения и конкретные расчеты. Добровольный отказ от права законодательной инициативы Законодательного собрания, мне кажется, нанес существенный урон нашим пенсионерам.

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Беспартийный Максим Резник решил высказаться о коррупции во время обсуждения "антикоррупционного" законопроекта единоросса Четырбока и Максима Яковлева из ЛДПР. Вопрос касался новых правил заполнения деклараций о доходах госслужащих и депутатов. Финансовые отчеты теперь, в соответствии с президентским указом, нужно будет заполнять только с использованием специального программного обеспечения "Справка БК".

Резник заявил, что подобные инициативы не могут улучшить ситуацию с коррупцией в стране.

- Это все в режиме "пчелы против меда", - добавил он. - Моя личная оценка заключается в том, что борьба нормальная и эффективная с коррупцией сейчас невозможна, потому что российская власть является, с моей точки зрения, не только источником, но и покровителем коррупции.

Уже через минуту выступления Макаров отключил Резнику микрофон. Это произошло после того, как с трибуны прозвучала фамилия Путина. 

- Ну чего ты начинаешь? - спросил вполголоса председатель парламента.

Вскоре речь депутата продолжилась, но прерывалась спикером еще трижды. Когда он произнес фамилию Алексея Навального, Макаров предложил Резнику сесть на свое место - время выступления истекло.

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Сам Макаров тоже выступал. Говорил он примерно 20 минут, но перебить первого среди равных никто не мог да и, наверное, не хотел, потому что тема была очень важной. Спикер рассуждал о планах на последнюю сессию шестого созыва ЗакСа. Он призвал очно встречаться с избирателями: "Соцсети Трампа перекрыли, а личное общение никогда не перекроют". Сказал, что на парламентских выборах 2021 года будут грязные приемы, но не со стороны действующих депутатов. Напомнил, что вирус продолжает определять стиль управления городом, а потому "даже мурашки должны бегать строем". 

Макаров вспомнил про грядущее 800-летие со дня рождения Александра Невского. "Это великое духовное событие, важное для нашего города", - охарактеризовал единоросс предстоящий юбилей. Невский, по мнению историков, родился в мае. Макаров же заявил, что внимание всего мира будет устремлено на Петербург 12 сентября, когда пройдет ежегодный крестный ход в честь годовщины перенесения мощей князя в Александро-Невскую лавру.

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Дважды по ходу выступления фракция "Единая Россия" не сдерживала эмоциональный накал и начинала аплодировать. Сначала когда Макаров сказал, что главный дирижер городского парламента - простой избиратель. Он произносит эту фразу до и после каждых выборов. Повторно аплодисменты раздались после призыва дать продолжение генетическому блокадному коду. О генетическом коде ленинградцев спикер говорит едва ли не в каждом своем крупном выступлении.  


текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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