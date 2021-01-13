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13 января, 19:27

После праздников в Петербурге резко выросло число COVID-обращений к врачам

фото ЗакС политика После праздников в Петербурге резко выросло число COVID-обращений к врачам

С завершением новогодних каникул петербургские медучреждения стали получать значительно больше обращений от горожан с симптомами коронавируса и подозрением на него, чем во время праздников. Об этом говорится в отчете городского координационного совета по противодействию COVID-19 от 13 января.

Так, накануне, 12 января, помощь понадобилась 3,6 петербуржцам, и это на 65% превышает значение недельной давности. А сегодня, 13 января, разрыв по цифрам с показателями прошлой среды еще более внушительный - 166% (4,2 тысячи обращений). Кроме того, за минувшие сутки состоялось 823 госпитализации граждан с внебольничной пневмонией и коронавирусом, и это тоже растущий изо дня в день показатель. Однако при этом количество свободных коронавирусных коек пока позволяет сохранять относительное спокойствие, поскольку превышает 20%.

В координационном совете опасаются, что общую эпидемическую картину могут усугубить граждане, уезжавшие на отдых и подхватившие инфекцию за пределами Петербурга.

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