Подсолнечное масло в России продолжает дорожать вопреки заморозке цен

В течение первых 11 дней наступившего года по стране продолжился рост потребительских цен на подсолнечное масло, что засвидетельствовано в новейшем отчете Росстата. Это происходит, несмотря на меры регулирования, инициированные правительством. В целом масло подорожало на 0,1%. В 14 регионах этот показатель варьируется в пределах 1,1-5,3%, еще в 24 регионах он составляет меньше процента. В 9 регионах цены на товар остались прежними.

В свою очередь, другой объект заморозки цен, сахарный песок, демонстрирует снижение средней цены: оно составило с начала года 0,7%. Выросла стоимость сахара в магазинах только на территории девяти субъектов Федерации.

Напомним, что в декабре президент Владимир Путин заявил о недопустимости роста цен на базовые товары продовольствия. После этого правительство надавило на производителей сахарного песка и подсолнечного масла и реализующие товары торговые сети с тем, чтобы они договорились между собой о фиксированных ценах. В результате оптом упаковка масла и упаковка сахара стали стоить 95 и 36 рублей соответственно, а в розницу - 110 и 46 рублей.