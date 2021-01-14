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9:30

"Точно будут": В Смольном заверили, что крещенские купания не отменят

фото ЗакС политика "Точно будут": В Смольном заверили, что крещенские купания не отменят

Смольный не собирается вводить запрет на проведение крещенских купаний, которые традиционно должны пройти в ночь на 19 января, приводит ТАСС обещание петербургского вице-губернатора Евгения Елина. Годом ранее в этот день в городские водоёмы окунулись около 50 тысяч человек.

"Купания будут точно", - сообщил Елин в разговоре с агентством. 

Единственная рекомендация властей, чтобы "в помещениях для переодевания должно быть не менее двух квадратных метров на человека".

Ранее власти Мурманской области также уведомляли об отсутствии оснований для отмены крещенских купаний, попросив граждан внимательнее относиться к правилам эпидемиологической безопасности.

Добавим, в Петербурге главную купель, куда можно будет окунуться с 10:00 до 24:00, обустроят у Петропавловской крепости. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров собирается 19 января "купаться и плавать".

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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