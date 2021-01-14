"Решение было очень непростым": Московские школьники вернутся к очным занятиям с 18 января

Столичные власти решили не продлевать более каникулы, поэтому школьники с 1 по 11 класс вернутся к очному режиму обучения уже с 18 января, уведомил у себя в блоге мэр Сергей Собянин. Все остальные ограничения при этом остаются в силе.

Эпидемиологическая обстановка в городе по-прежнему остаётся достаточно напряженной, существенного снижения госпитализаций не наблюдается, даже несмотря на то, что "новогодняя пауза остановила рост заболеваемости", констатировал Собянин.

"Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В случае выявления даже одного случая инфекции — как и в первом полугодии — весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение", - отчитался Собянин.

Установленные в Москве антивирусные правила продлеваются вплоть до 21 января. К примеру, все городские вузы будут и далее работать дистанционно.