"Коммунисты России" призывают Смольный спасти ларьки "Роспечати"

Петербургская ячейка "Коммунистов России" просит городское правительство помешать исполнению решения Арбитражного суда, который постановил ликвидировать компанию "Роспечать" и целую сеть ее газетных киосков. По мнению главы отделения партии, Сергея Малинковича, таким образом граждан решением сверху лишат привычки, складывавшейся десятилетиями, тогда как у Смольного должен быть способ повлиять на ситуацию. Коммунисты ждут от чиновников "покровительства" в отношении киосков.

"Пусть государство будет владельцем, но важно, чтобы продавались газеты разных направлений. Роспечать имеет важную социальную функцию и позволить попросту ликвидировать киоски из-за того, что обанкротился незадачливый владелец, это недопустимо", - считает Малинкович.

Политик подчеркивает исключительное удобство газетных ларьков, расставленных почти всегда близко к дому и транспортным узлам. Менять жизненный уклад сотен тысяч петербуржцев, по его мнению, ни в коем случае не следует, поскольку это принесет с собой лишние "тревогу и недовольство".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.