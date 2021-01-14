И.о. главы "Смольнинского" подозревает, что местные депутаты сделали фото заседания на "Ленфильме"

Депутаты местного совета МО "Смольнинское" 13 января, третью неделю подряд, не смогли попасть в муниципалитет на свое заседание, сообщил ЗАКС.Ру мундеп от "Яблока" Никита Юферев.

По его словам, встреча была назначена на 19-00, пришло 12 муниципалов, однако входная дверь оказалась закрытой. Внутри не горел свет.

- Мы все равно провели заседание. В соответствии с регламентом, наши заседания проходят по адресу Суворовский проспект, 60. Мы находились на крыльце, которое является частью этого здания, - рассказал депутат.

Собравшиеся рассмотрели два вопроса, в том числе о запросе в местную администрацию об основаниях недопуска их в здание муниципалитета. Кроме того, мундепы приняли решение о выдаче доверенности юристу для очередного суда с и.о. главы МО "Смольнинское" Григорием Ранковым ("Единая Россия").

Сам Ранков заявил, что не считает состоявшуюся встречу депутатов легитимным заседанием. Он напомнил, что созыв внеочередного заседания - его компетенция, а плановые проходят только раз в месяц. Однако в совете утверждают, что в конце 2020 года изменили регламент так, чтобы можно было планово собираться каждую среду. Ранков это решение не признает, утверждая, что оно тоже было принято на рабочей встрече, а не на заседании.

Кроме того, и.о. главы "Смольнинского" не уверен, что депутаты вообще находились на крыльце 13 января:

- Я видел в социальных сетях их фотографию. Здание действительно похоже. Но может быть, это декорация "Ленфильма"?

Отметим, что еще в сентябре совет лишил Ранкова зарплаты. После этого он несколько месяцев не появлялся в муниципалитете, ссылаясь на болезнь. По словам единоросса, ему не удалось вылечиться до сих пор.

- Они меня лишили зарплаты, и я вынужден экономить на лекарствах, - объяснил и.о. главы.

Ранков утверждает, что очередное заседание совета МО "Смольнинское" должно состояться 3 февраля. Депутаты намерены провести его уже в следующую среду, 20 января, заявил Юферев.