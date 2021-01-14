Глава штаба Соболь обнаружила у себя в телефоне внушительный набор "жучков" после попадания в полицию

Начальница предвыборного штаба юриста Фонда борьбы с коррупцией* Любови Соболь, продюсер канала "Навальный Live" Ольга Ключникова нашла у себя в телефоне несколько "жучков" после того, как её задержали у дома одного из героев расследования об отравлении оппозиционера.

"В телефоне стояли устройства записи звука, GPS, отслеживания экрана и передачи данных. Уверена, что силовики предполагали, что я не замечу изменений и продолжу пользоваться устройством, а они будут отслеживать мои разговоры, переписку и перемещения", - поделилась Ключникова в беседе с "МБХ медиа".

Не предусмотренные конструкцией телефона устройства соратница Соболь нашла в своём мобильном ещё будучи в спецприёмнике.

"[Обнаружила], когда в очередной раз нам выдавали смартфоны на 15 минут в день, чтобы связаться с родными. На нем были скручены болты (ранее телефон не вскрывался), а также устройство заметно сбоило: приложения запускались и закрывались сами по себе", - добавила Ключникова.

Девушка собирается обращаться с заявлением в Следственный комитет с требованием возбудить дело по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и нарушении тайны переписки и телефонных переговоров.

Напомним, Любовь Соболь, Ключникова и активисты штаба Аким Керимов и Константин Распопов были задержаны 21 декабря возле дома героя расследования ФБК Константина Кудрявцева, который, как утверждается, может быть причастен к отравлению Навального.

На следующий день суд признал всех виновными в неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП). В итоге Соболь и Распопова оштрафовали каждого на тысячу рублей, Ключникову и Керимова отправили под 7-суточный административный арест.

*ФБК внесен в реестр НКО-иностранных агентов