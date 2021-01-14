18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:55

Глава штаба Соболь обнаружила у себя в телефоне внушительный набор "жучков" после попадания в полицию

фото ЗакС политика Глава штаба Соболь обнаружила у себя в телефоне внушительный набор "жучков" после попадания в полицию

Начальница предвыборного штаба юриста Фонда борьбы с коррупцией* Любови Соболь, продюсер канала "Навальный Live" Ольга Ключникова нашла у себя в телефоне несколько "жучков" после того, как её задержали у дома одного из героев расследования об отравлении оппозиционера.

"В телефоне стояли устройства записи звука, GPS, отслеживания экрана и передачи данных. Уверена, что силовики предполагали, что я не замечу изменений и продолжу пользоваться устройством, а они будут отслеживать мои разговоры, переписку и перемещения", - поделилась Ключникова в беседе с "МБХ медиа".

Не предусмотренные конструкцией телефона устройства соратница Соболь нашла в своём мобильном ещё будучи в спецприёмнике.

"[Обнаружила], когда в очередной раз нам выдавали смартфоны на 15 минут в день, чтобы связаться с родными. На нем были скручены болты (ранее телефон не вскрывался), а также устройство заметно сбоило: приложения запускались и закрывались сами по себе", - добавила Ключникова.

Девушка собирается обращаться с заявлением в Следственный комитет с требованием возбудить дело по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и нарушении тайны переписки и телефонных переговоров.

Напомним, Любовь Соболь, Ключникова и активисты штаба Аким Керимов и Константин Распопов были задержаны 21 декабря возле дома героя расследования ФБК Константина Кудрявцева, который, как утверждается, может быть причастен к отравлению Навального.

На следующий день суд признал всех виновными в неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП). В итоге Соболь и Распопова оштрафовали каждого на тысячу рублей, Ключникову и Керимова отправили под 7-суточный административный арест.

 

*ФБК внесен в реестр НКО-иностранных агентов

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:07 ОМ: "Внуково" не станет усилять меры безопасности из-за прилёта Навального

13:58 Невзоров: Навальный выбрал себе идиотскую профессию и страшную судьбу

13:51 Любовь Соболь получила статус обвиняемой по делу о незаконном проникновении в жилище

13 января, 16:44 Шлосберг о возвращении Навального: Хороших вариантов у властей нет

13 января, 11:21 Навальный объявил о своем возвращении в Россию 17 января

12 января, 16:20 ФСИН хочет через суд добиться замены условного срока заключения Навального на реальный

31 декабря 2020, 16:37 Журналист Bellingcat опубликовал таблицу с данными о поездках возможных отравителей Навального

30 декабря 2020, 12:40 "Путин не бьётся в истерике": Кремль – о возбуждении нового уголовного дела против Навального

29 декабря 2020, 17:36 На режиссера Манского составили протокол за пикет с трусами у здания ФСБ в Москве

29 декабря 2020, 12:54 Песков: Путин не осведомлен о требованиях ФСИН к Навальному о срочном возвращении в Россию


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:07 ОМ: "Внуково" не станет усилять меры безопасности из-за прилёта Навального

13:58 Невзоров: Навальный выбрал себе идиотскую профессию и страшную судьбу

13:51 Любовь Соболь получила статус обвиняемой по делу о незаконном проникновении в жилище

13:46 В Петербурге смягчили "коронавирусные" ограничения для театров

13:27 С 15 января открывается авиасоообщение между Петербургом и Ереваном

13:17 ЕСПЧ частично признал жалобу Украины против РФ из-за присоединения Крыма

13:00 Единоросс Анохин предложил Минтруда запретить мигрантам работать в такси

12:53 Привитые китайской вакциной российские добровольцы показывают высокий уровень антител к COVID-19

12:51 Медиамагнат Виктор Шкулев купил журнал "Вокруг света"

12:23 Минкульт отменил конкурс на реставрацию Интендантских складов

12:15 Милонов предлагает создать программу "раскрутки" российских соцсетей на Западе

11:55 Глава штаба Соболь обнаружила у себя в телефоне внушительный набор "жучков" после попадания в полицию

11:48 Коронавирус обнаружили у еще 24,7 тысяч россиян, в Петербурге - 3041 новый случай

11:28 "Коммунисты России" призывают Смольный спасти ларьки "Роспечати"

11:25 Муниципал: И.о. главы "Смольнинского" подозревает, что местные депутаты сделали фото заседания на "Ленфильме"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru