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12:23

Минкульт отменил конкурс на реставрацию Интендантских складов

фото ЗакС политика Минкульт отменил конкурс на реставрацию Интендантских складов

Министерство культуры решило отменить конкурс на реставрацию Интендантских складов, расположенных на улице Глинки в Адмиралтейском районе города: соответствующая информация появилась на портале госзакупок 13 января.

Примечательно, что тендер на проведение ремонтных работ на объекте культурного наследия "Здание Главного кригс-комиссариата (Интендантские склады)" Минкульт объявил в декабре 2020 года.

Будущий подрядчик должен был не только "подлатать" здание, но также приспособить его под современные нужды.

Стоимость работ оценивалась в более 271 млн рублей, заявки принимались до 19 января.

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