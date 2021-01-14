Привитые китайской вакциной российские добровольцы показывают высокий уровень антител к COVID-19

Российские добровольцы, решившие поучаствовать в третьей фазе клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса Ad5-nCov ("Конвидеция"), демонстрируют ее высокую эффективность. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Петровакс". Так, после изучения биоматериала 200 из 500 участников эксперимента у 92,5% из них сформировались высокие показатели антител к коронавирусной инфекции.

"В ходе исследования серьезных нежелательных реакций, случаев досрочного завершения участия в исследовании в связи с развитием нежелательного явления за проанализированный период зарегистрировано не было", - рассказали в компании.

Напомним, что главная на сегодняшний день отечественная вакцина - "Спутник V", разработанная Центром им. Гамалеи. Накануне, 13 января, в Петербург поступило 20 тысяч доз. Российский препарат уже опробовали 15 352 петербуржцев, из них 630 человек полностью закончили цикл вакцинации из двух этапов.